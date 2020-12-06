نشرت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" رسالة تحية وتقدير بمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين.
وكتبت الملكة إنه "مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم، نجد دائما من يبادر لمساعدة من حوله بمحبة".
وأضافت: "في اليوم الدولي للمتطوعين نحييكم جميعا، فأنتم قوة لا يستهان بطيب أثرها".
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة رانيا العبد الله: نحييكم جميعا.. فأنتم قوة لا يستهان بطيب أثرها .. لمن وجهت رسالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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