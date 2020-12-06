​​للبنين والبنات إعدادي وثانوي.. تعرف على اختبارات الطلاب بالمشروع القومي للياقة البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إرشادات للطلاب الراغبين في المشاركة المشاركة بالمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدراس. وأتاحت وزارة التربية والتعليم،رابط للتسجيل للمشاركة بالمشروع، من خلال الرابط التالي: http://stud-sportact.emis.gov.eg/. ونشرت الوزارة فيديوهات إرشادية للاختبارات التي يقدمها طلاب كل مرحلة، وجاءت على النحو التالي: - الفيديوهات الإرشادية لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بنيــن - اختبار انطباح مائل عميق ثني الذراعين بدون زمن. - اختبار الجلوس من الرقود 30 ثانية. - اختبار الجري في المكان 15 ثانية. - اختبار الجري والمشي 600 متر. - اختبار العدو 50 مترًا. لمشاهدة الفيديوهات الإرشادية: اختبارات طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بنات: - اختبار الوثب العريض من الثبات. - اختبار ثني الجذع للأمام من الوقوف. - اختبار وقوف ثبات الوسط ثني الركبتين. - اختبار جري ومشي 400 متر. - اختبار الوثب لأعلى والدوران حول المحور الرأسي. - اختبار الانبطاح المائل العالي. اختبارات طلاب المرحلة الابتدائية - اختبار رمي كرة زنة 1 كجم. - اختبار الدوائر الرقمية. - اختبار العدو 10 أمتار. - اختبار الانبطاح المائل. - اختبار تمرير كرة تنس باليد. - اختبار الوثب لأعلى والدوران حول المحور الراسي. لمشاهدة الفيديوهات الإرشادية: اقرأ أيضًا:

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