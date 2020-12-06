مؤسّس "بيونتيك" الألمانيّة يدخل قائمة أغنى 500 شخصٍ في العالم بسبب "كورونا"

إنضم أحد مؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية، أوغور شاهين إلى قائمة أغنى 500 شخص في العالم، بموافقة بريطانيا على إستخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركته بالتعاون مع "فايزر" الأمريكية.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية أن "أسهم الشركة الألمانية قفزت بنسبة 8% تقريبا خلال أسبوع وإرتفعت بأكثر من 250% لهذا العام".
ووفقا لإحصائيات الوكالة للمليارديرات، فإن "شاهين تركي المولد، دخل قائمة أغنى 493 شخصا على هذا الكوكب بثروة صافية تبلغ 5.1 مليار دولار".
"روسيا اليوم"
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