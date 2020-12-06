هذه أول دولة عربية تجيز استخدام لقاح "فايزر"

جازت دولة عربية، اليوم الجمعة، الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد- 19" الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تيك" الألمانية، لتصبح ثاني دولة في العالم تعتمده بعد المملكة المتحدة.

ووافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، على الاستخدام الطارئ للقاح، لإتاحته أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

وجاء ذلك بناء على دراسة قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، وعلى ضوء المعلومات التي وفرتها شركة "فايزر" حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

من جهتها قالت ليندسي ديتشي، رئيس مجموعة "فايزر" الخليج إن ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا.