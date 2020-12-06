رابط التقديم لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

تصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع بدء الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية تلقي طلبات القبول والتسجيل في وظائف المركز المعلن عنها مسبقًا.

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ويوفر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، وظائف عسكرية على رتب "وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي" للرجال، والتي بدأ التقديم عليها اليوم الموافق السبت الموافق 5 ديسمبر 2020- و20 ربيع ثاني 1442هـ، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر2020- و25ربيع ثاني1442هـ.

ولكل من يرغب التقديم لتلك الوظائف عليه زيارة الرابط التالي.. https://jobs.sa.

يذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية بعد منطقة مكة المكرمة، أعلن عن قيام معرض تعريفي للخدمات التي يقدمها ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي والمقام على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض، من يوم 28 نوفمبر الماضي والمستمر حتى يوم 12 ديسمبر الحالي.

كما يقدم خلاله القائمون على المعرض خدمات تعريفية خاصة بمركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة الرياض الذي تم تدشينه مؤخرًا من خلال الإجابة على استفسارات المشاركين وزوار المهرجان

وعن رقم الطوارئ "٩١١".

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ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض 22 محافظة بالإضافة لمدينة الرياض، حيث وحّد عمل 62 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طواري موحد هو 911.

والجدير بالذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 له أهداف محددة ويأتي كإحدى أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برنامج رؤية المملكة 2030م.

أهداف مركز العمليات الأمنية الموحدة 911

. بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية.

. تمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية.

. توحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.