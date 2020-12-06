الجرائم الإرهابية ترتبط بالمطلوبين في العراق

ضمن عملية «الوعد الصادق» التي انطلقت في محافظة البصرة، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 25 مطلوبًا للقضاء، وصادرت كمية من الأسلحة المتنوعة.

وأفاد قائد شرطة البصرة في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الحكومية أن من الـ25 الذين ألقي القبض عليهم أشخاص متورطون بارتكاب جرائم إرهابية.

وتهدف عملية «الوعد الصادق» الأمنية التي شملت مناطق بشمال محافظة البصرة وجنوبها وغربها إلى حصر السلاح بيد الدولة، والحد من النزاعات العشائرية، ومطاردة المطلوبين للقضاء.