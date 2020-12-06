مقتل 4 حوثيين بينهم قيادي بنيران الجيش اليمني في تعز

سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

لقي 4 عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم بينهم قيادي ميداني، وأصيب آخرون في محاولة تسلل فاشلة، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز. وقال مصدر عسكري، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة «الأربعين» والدفاع الجوي شمال وشمال غرب المدينة. وأوضح أن المواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعات حوثية التسلل إلى مواقع الجيش في «الأربعين» والدفاع الجوي.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع 4 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم بنيران قوات الجيش، بينهم القيادي المدعو أمجد محمد المقدم، وإصابة آخرين.

وكثفت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من تنفيذ محاولات تسلل فاشلة، تصدى لها الجيش، الذي نفذ بدوره هجمات شرسة، مسيطراً على مواقع جديدة في جبهة «الأربعين».

وفي السياق، أصيب مدنيان، أمس، إثر تعرض دراجة نارية كانا على متنها، لانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي جنوب محافظة الحديدة. وقالت مصادر محلية وطبية، إن شخصين أصيبا بجروح متفرقة بسبب شظايا ناتجة عن انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في طريق حيوي بالدريهمي، يمر من خلاله المدنيون. وبادر الأهالي بإسعاف الضحايا إلى المستشفى الميداني في الدريهمي، حيث جاءت الجريمة بعد يومين من جريمة مروعة استهدفت بها الميليشيات عمال مجمع «إخوان ثابت» الصناعي شرق الحديدة، ما أودى بحياة 10 عمال وإصابة 6 آخرين.