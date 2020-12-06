إقبال كثيف على الانتخابات البرلمانية الكويتية

سيف اليزيد - الكويت (وكالات)

أدلى الناخبون الكويتيون، أمس، بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد «مجلس الأمة 2020».

وتنافس للفوز بمقاعد المجلس الخمسين في الانتخابات 395 مرشحاً، بينهم 33 من النساء.

ورغم جائحة «كورونا» لم يمنع ذلك الكويتيين من الحرص على المشاركة في الاقتراع، حيث اصطف الناخبون بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، أن مشاركة أعداد كبيرة من الناخبين والناخبات في الدوائر الانتخابية الخمس، يعطي نسبة إقبال غير معتادة على التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2020، وأعرب الخالد عن سعادته بالتزام الناخبين والناخبات بالاشتراطات الصحية المعنية بمواجهة فيروس كورونا.

بدوره، قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح: «نبارك للكويت هذا العرس الديمقراطي شاكرين المواطنين على التفاعل الإيجابي بممارسة دورهم الوطني، ونأمل من الجميع مراعاة ظروف الوباء والاستمرار بالحفاظ على الاشتراطات الصحية، خصوصاً بعد النتائج حتى نتوج هذا العرس بالنجاح من جميع الجوانب». وشملت الاحترازات الصحية لدرء خطر الوباء عن الانتخابات عدم التجمع خارج مراكز الاقتراع أو داخلها، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين قبل الدخول لمركز الاقتراع، والحرص على الالتزام بالتباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات.

ويبلغ مجموع الذين يملكون حق التصويت في الانتخابات أكثر من 567 ألف شخص، وتتم الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد المعمول به منذ عام 2012، ويمنح الناخب صوتاً واحداً، عوضاً عن 4 كما كان في الماضي.

وهذه الانتخابات هي الثامنة عشرة في تاريخ الكويت، والأولى في عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في أواخر سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.