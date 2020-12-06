بـ “أرجل الدجاج”.. شركة تركية تغزو السوق الصينية

شرعت شركة “غاديك بيليتش” التركية، بتصدير “أرجل الدجاج”، مباشرة إلى الصين المستهلك الأكبر لها عالميا، بعدما كان يتم التصدير بشكل غير مباشر.

وقامت الشركة مطلع نونبر الماضي، بتصدير كمية من أرجل الدجاج، مباشرة إلى الصين لأول مرة. وتهدف الشركة رفع قيمة صادراتها من منتجات الدجاج للصين، إلى 25 مليون دولار سنويا.

وتنتج الشركة المتخصصة في لحوم الدجاج، والواقعة في قضاء “أشمي” بولاية أوشاق غرب البلاد، نحو 8 بالمئة من إجمالي لحوم الدواجن في تركيا، وتصدرها لـ25 دولة حول العالم.

وفي حديثه للأناضول قال رئيس مجلس إدارة الشركة، عثمان غاديك، إنهم صدروا كمية من أرجل الدجاج لأول مرة للصين في 6 نونبر الماضي، بعد أن كانت الصادرات تتم عبر فيتنان وهونغ كونغ.

وأضاف أنهم يهدفون إلى رفع قيمة صادرات لحوم الدجاج إلى الصين، من لحم صدر وفخذ والأجنحة والأرجل، إلى 25 مليون دولار سنويا.

وأوضح غاديك أن شركته تصدر كميات كبيرة من لحوم الدجاج إلى بلدان أهمها العراق وليبيا والفلبين ودول وسط إفريقيا وروسيا وجورجيا وكازاخستان وتركمانستان.

وأضاف قائلا: “في الواقع ، بدأ عملنا منذ عامين، وفُتح أمامنا باب التصدير المباشر إلى الخارج بتشجيع من وزارة الزراعة التركية”.

وتابع “أول منتج أرسلناه للصين هو أرجل الدجاج الذي يمثل منتجا مهما في السوق الصينية، وسيحقق لنا دخلاً كبيرا”.

وأشار إلى أن الصادرات للصين كانت تتم في السابق عبر فيتنام وهونغ كونغ، مما رفع التكاليف.

وزاد : “تركيا من بين أفضل دول العالم في انتاج لحوم الدواجن، والصين تستورد سنويًا حوالي 600 ألف طن، لذلك تعتبر سوقًا كبيرًا بالنسبة لنا”.

وتعد الصين المستهلك الأكبر لأرجل الدجاج في العالم، وتفيد دراسات بوجود فوائد غذائية لها، وبأهميتها في منع تساقط الشعر وتجديد الخلايا الجلدية، كما يعد غنيا بالحديد.