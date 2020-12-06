شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و45 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس ارتفع إلى 102991 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 3526 حالة.

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