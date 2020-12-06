شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: مليشيا الحوثي ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني إن مليشيا الحوثي الانقلابية ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال، وأخضعتهم لما تسميها دورات ثقافية وعسكرية، مؤكداً أن إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر يستحقه أطفال اليمن.

وأضاف الوزير الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المليشيا المدعومة من إيران تهدف من وراء عمليات تجنيد الأطفال إلى بناء جيش من الإرهابيين وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات.

وحذر المسؤول اليمني من خطورة عمليات التجنيد التي تقوم بها المليشيا للآلاف من الأطفال الذين انتزعتهم من مقاعد الدراسة وغسلت أدمغتهم بشعارات الموت وثقافة الكراهية.

وطالب المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء عمليات تجنيد مليشيا الحوثي لعشرات الآلاف من الأطفال وتحويلهم لأدوات للقتل، وقنبلة موقوتة تهدد حاضر ومستقبل البلد والأمن والسلم الإقليمي والدولي.