شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت جديد لحسم آليات اختيار السلطة التنفيذية بليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، تأجيل الملتقى السياسي الليبي، للاتفاق على آليات اختيار السلطة التنفيذية، حتى غد الاثنين، بينما حذر مفاوضون ليبيون، أمس السبت، من أن إخوان ليبيا قد يدفعون الحوار الجاري لحل الأزمة الليبية إلى انسداد خطير، فيما أكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أمس، أن الجيش رصد تحرك 6 سفن حربية تركية في خليج سرت، وهي قيد المتابعة.

وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، إنه تم تأجيل حسم التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا حتى غد الاثنين، لاكتمال عدد المشاركين إلى 75 عضواً، الممثلين لكافة الأقاليم الليبية.

وأوضحت مصادر أن الجولة الأخيرة من عملية التصويت لم يتم حسمها بشكل واضح لأي آلية حتى الآن.

وبينت أن جولة التصويت الأخيرة شارك فيها 71 عضواً صوت منهم 39 للخيار الثاني، بينما كان 24 من مؤيدي الخيار الثالث، فيما فضل 8 من المشاركين في التصويت الخيار العاشر، وامتنع 4 عن التصويت.

ومع عدم حسم نتائج التصويت في هذه الجولة تقرر الذهاب إلى جولة جديدة يوم غد الاثنين، مع الإشارة إلى أن حسم أحد المقترحات يحتاج للحصول على أصوات 75 % من عدد من شاركوا في الاقتراح.

مفاوضون يحذرون «الإخوان»

وكان مفاوضون ليبيون، حذروا أمس، من أن إخوان ليبيا قد يدفعون الحوار الجاري لحل الأزمة إلى انسداد خطير «إذا لم يحترموا الاتفاق على أن الخيار الذي يحقق الأغلبية البسيطة من المصوتين سواء من جولة أو جولتين يتم اعتماده ضمن قرارات مؤتمر الحوار».

وأكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، أمس، أن الجيش رصد تحرك 6 سفن حربية تركية في خليج سرت، وهي قيد المتابعة.

وأضاف المحجوب أن السفن الحربية التركية توجد خارج نطاق المياه الإقليمية الليبية، ولم يرصد ما يدل على اقترابها من الهلال النفطي، مؤكداً جاهزية الجيش والقوات البحرية الليبية للتعامل مع أي طارئ.

دفعة حديدة من المرتزقة

وبالتزامن، أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بيان له أمس، أن مصادر أفادت بتوقف عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى سوريا منذ أكثر من 20 يوماً.

وكشف المرصد عن نية تركيا إرسال دفعة من المرتزقة نحو ليبيا خلال أيام.

إضرام النيران في منزل بأم الأرانب

حاصر الأهالي الليبيون منزلاً لمرتزقة تشاديين موالين لحكومة فايز السراج بمدينة أم الأرانب الليبية، وأضرموا فيه النيران بعد اشتباكات، على خلفية مقتل أحد أبناء مكون التبو على يد قطاع الطرق من مرتزقة المعارضة التشادية.(وكالات)