شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحــانـات..أسئلة تُحرج المعلمين وتكشف تواضع مهارات الطلبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: محمد إبراهيم

على الرغم من انشعال المجتمع بفئاته، بموسم الاحتفالات باليوم الوطني ال49، فإن صدى الأجواء الامتحانية مازال يتردد بين مجتمعات «المعلمين والطلبة وأولياء الأمور»، ومازال الجدل مستمراً حول نوعية الأسئلة، والصيغ التي وردت بها في امتحانات بعض المواد، إذ تحاكي في مضمونها المهارات، من دون النظر إلى محتوى المناهج، مما أحرج المعلمين، وكشف عن تواضع مستوى المهارات لدى الطلبة.

في وقت تبقّى على نهاية سباق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، محطتان، إحداهما يؤدي فيها طلبة الصفوف 4 - 12، الامتحان غداً الاثنين في مادة التربية الإسلامية، وفي الثانية يؤدون الامتحان في مادة الاجتماعيات.

أجمعت آراء أولياء أمور وطلبة، على أنه لا اعتراض على صعوبة أو سهولة الامتحانات، ولكن صيغ الأسئلة «صادمة» في بعض المواد، إذ احتوت على أنماط لم يسبق للأبناء التدرب عليها، ولم يتطرق إليها المعلمون خلال أيام الدراسة، معتبرين إياها استعراض «عضلات» من واضعي الأسئلة الامتحانية على الطلبة، مطالبين بالتخلي عن عنصر المفاجأة، وإشراك المعلمين والطلاب وتدريبهم على الأنماط الجديدة، التي باتت تشكل علامات استفهام حول ماهية المحتوى الامتحاني.

وعبر عدد من المعلمين في مختلف التخصصات عن استيائهم، بعد أن أحرجتهم معظم أسئلة الامتحانات التي جاءت غير مباشرة، تركز على قياس مهارات الطلبة، ولا تحاكي المناهج التي ركزوا على تدريسها للطلبة في الفصل الأول، لتضيع جهودهم للانتهاء من تدريس المناهج قبل سباق الامتحانات، بحسب التوزيع المعتمد ل«التربية»، موضحين أنهم يغردون مع الطلبة في سرب والامتحانات في سرب آخر.

ويرى خبراء وتربويون، أنه لا توجد إشكالية في امتحان يقيس مهارات المتعلمين، ولا مشكلة في أنماط أسئلة جديدة مطورة، ولا خلاف في التطوير الذي تشهده منظومة الاختبارات والتقييم، ولكن ينبغي أن يكون المعلم جزءاً من هذا التطوير، ومن حق الطالب التدريب على تلك الأنماط، سواء في مكونات الامتحان أو صيغ الأسئلة، للارتقاء بمستوى المهارات لدى المتعلمين، وإتاحة الفرصة لانخراط الجميع في التطوير.

”الخليج 365” تناقش مع خبراء وتربويين وفئات الميدان التربوي، أبرز المشاهد في فترة الامتحانات، للوقوف على ما يجوب في العقول، حول امتحانات المناهج، واختبارات قياس المهارات، وضرورة انخراط جميع فئات الميدان في عملية التطوير، وأهمية تدريب الطلبة على أسئلة المهارات وكيفية التعامل معها.

معلومات ومهارات

أسئلة الامتحان في معظم المواد، تركز على المعلومات العامة والمهارات، وأهملت المنهج الدراسي، وتضمنت صيغاً جديدة اتسمت بالغموض، هكذا كانت البداية مع الطلبة «حمد. ج، علي. أ، فهد. ص، مروان. م، وليلى. و، خلود. م»، مؤكدين عدم خضوعهم للتدريب على تلك النوعية خلال الدراسة، نظراً لعدم وجود نماذج تدربهم على كيفية التعامل معها، ولكن اكتفى المعلمون بالانتهاء من المقرر والمراجعة عليه من خلال أسئلة تتضمن محتواه.

وطالبوا بعودة نماذج التدريب على الأسئلة الامتحانية، التي تمكنهم من التعرف إلى نوعية الأسئلة، سواء كانت تحاكي المناهج، أو تركز على قياس المهارات المختلفة وكيفية التعاطي معها، مؤكدين مخاوفهم من نتائج الامتحان في مواد «اللغة العربية والرياضيات والفيزياء» التي احتوت على أسئلة غامضة، وتحتاج لمهارات خاصة، للإجابة عنها، لاسيما أنها تستند إلى الاستنتاج والتفكير والتحليل، وقد تحمل أكثر من إجابة في الوقت ذاته.

برنامج تدريبي

جاءت وجهات نظر أولياء الأمور لتتفق مع آراء الطلبة، إذ أكد محمد عصام، ومحمد عبدالتواب، وميادة حسين، وفاطمة حمد، أهمية ارتباط الأسئلة الامتحانية، بالمناهج الدراسية للطلبة، لاسيما طلبة الثاني عشر، إذ تلعب دوراً كبيراً في تحديد مستقبلهم، وتحكم اختياراتهم في الدراسة الجامعية، مطالبين ببرنامج تدريبي متخصص لأبنائهم على الأسئلة الامتحانية لنهاية كل فصل دراسي، بحيث تتضمن أنواع الأسئلة كافة، وما يستجد عليها من تطوير، مما يسهم في الارتقاء بمهاراتهم، وقدراتهم على التعاطي مع الامتحانات بمرونة ويسر.

أسئلة غامضة

وفي وقفة مع معلمي بعض المواد الدراسية وتربويين، أكد كل من عاطف.ح، هاني.ح، وإبراهيم.ق، بهاء الدين.ع، أن بعض الامتحانات احتوت على أسئلة بعيدة تماماً عن محتوى المنهاج الدراسي الذي تم تدريسه للطلبة، وظهر ذلك جلياً في امتحانات اللغة العربية والفيزياء والرياضيات، حيث إن الدروس التي قمنا بتدريسها للطلبة على مدار شهرين، لم يأت منها سوى فقرات بسيطة، مما أصاب مجتمع المعلمين بإحباط شديد، فضلاً عن الأسئلة الغامضة التي جاءت في امتحان الرياضيات والفيزياء، التي تبتعد عن المناهج التي تم تدريسها.

وطالبوا بتوفير دورات تدريبية للمعلمين على النماذج الجديدة من أسئلة الامتحان، حتى يتسنى لهم تدريب الطلبة وتأهيلهم على التعامل مع النوعيات المختلفة للأسئلة، التي تتماشي وتوجهات القائمين على التعليم، وتحاكي المهارات المطلوبة في طلاب المدرسة الإماراتية، مؤكدين ضرورة وجود نماذج مماثلة لأسئلة الامتحانات، بهدف تدريب الطلبة عليها قبل الانخراط في الامتحانات بفترة كافية، فضلاً عن أهمية اعتماد الأسئلة على قياس مهارات الطالب في الدروس التي تعلمها خلال دراسته.

قراءة تحليلية

وفي قراءة تحليلية سريعة، لبعض المشاهدات التي اشتمل عليها سباق الامتحانات مؤخراً، أثار امتحان الرياضيات، حالة من الارتباك بين الطلبة، بسبب الصيغة التي جاءت بها الأسئلة وعدم كفاية الوقت للتحليل والإجابة، فضلاً عن بعض الأجزاء الامتحانية التي جاءت من خارج المنهاج، وتم طرحها بطريقة غامضة تحتاج لتدريب وممارسة، وسادت الصعوبة والغموض بعض أسئلة مادة الفيزياء، التي أربكت أنماطها الطلبة في اللجان، وهناك سؤال من خارج المنهاج في مادة اللغة العربية، بالإضافة إلى أسئلة صعبة استندت في مضمونها إلى المهارات، كما كان الحال في امتحان اللغة الإنجليزية الذي ارتدى ثوباً جديداً هذا العام، اذ جاء منقسماً إلى امتحانين، أحدهما للقراءة والثاني للكتابة.

تعميق البحث

وفي محاولة لتعميق البحث في تلك الإشكالية، التقت ”الخليج 365” الخبير التربوي الدكتور وافي الحاج، الذي أكد أنه لا خلاف في تطوير منظومة الامتحانات والتقييم، والارتقاء بمستويات الأسئلة التي تقيس مهارات الطلبة، لاسيما أن التعليم بالمهارات يشكل أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسوق العمل ووظائف المستقبل،

وأكد أن أي تطوير تضيفه وزارة التربية للورقة الامتحانية ونظم التقييم، يهدف إلى تحسين المخرجات وجودتها، ولكن ينبغي أن تصل قرارات التغيير مبكراً للميدان التربوي، لاسيما فيما يخص نوعية الأسئلة والارتقاء بها، حتى لا يكون ل«عنصر المفأجاة» أثر سلبي في الطلبة والمعلمين.

أنماط الأسئلة

وأفاد الدكتور وافي بأن أنماط الأسئلة الجديدة تحتاج فعلياً إلى توفير مرجع للطالب «نماذج تدريبية» متخصصة، يمكنه من إثراء قدراته، إذ إن الكتاب المدرسي وحده لا يكفي، مؤكداً أهمية النظر بجدية في عقبات الفصل الأول، والبحث فيها ومناقشتها جيداً لمعرفة جوانب الضعف والإخفاق وعلاجها، لاسيما أن تلك التجربة ستدفع المعلمين وبجهود ذاتية لإعداد نماذج استرشادية للطلبة لتوسيع مداركهم وتنمية مهارات التفكير لديهم، خاصه أن الميدان لديه كفاءات وخبرات ميدانية قادرة على التفاعل مع أي تطوير.

وأكد أن تدريب الطلبة على التعامل مع أسئلة الامتحان ضرورة «إلزامية»، لاسيما إذا كانت تأخذ أشكالاً جديدة متغيرة، موضحاً أن قياس مهارات الطلبة، غاية في الأهمية، مع وجود التطورات والمتغيرات المتسارعة في مجال التعليم، ولكن لا يجوز إهمال محتوى المناهج، أو تقليص الاهتمام في الامتحان.

فريق رقابي

وأكد الخبير التربوي د. الحاج أهمية تشكيل فريق متخصص للرقابة على واضعي أسئلة امتحانات نهاية كل فصل دراسي، يرتكز دوره على مراجعة الأسئلة ومؤاءمتها مع ما تضمنته المناهج في مختلف المواد الدراسية، فضلاً عن قياس وتقييم مستوى الأسئلة، ومدى قدرة الطلبة على استيعابها والتعامل معها بكفاءة وثقة.

وأشار إلى أهمية الاستناد إلى رأي الميدان في جداول امتحانات الثاني عشر تحديداً، مع ضرورة وضع أيام إجازات بين المواد وخاصة «الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء»، مراعاةً للجانب النفسي لدى الطلبة، وتخفيف الضغط والأعباء عليهم، مؤكداً أهمية أن تراعي الورقة الامتحانية الفروق الفردية للطلبة، على أن تحتوي على 4 أنواع من الأسئلة، الأول يحاكي المتميزين، والثاني للطلبة متوسطي المستوي، والثالث للطلبة مقبولي المستوى، والأخير للطالب الضعيف.

حلقة وصل فاعلة

أكد خبراء وتربويون ل«الخليج»، أهمية إيجاد حلقة وصل فاعلة، تربط بين واضعي الامتحانات وما يتم الاستعانة به من مستجدات خلال امتحانات نهاية كل فصل دراسي، والمعلمين في الميدان التربوي، في مختلف التخصصات، بهدف تمكين المعلمين من الأنماط الجديدة، وتدريب الطلبة وتأهيلهم على كيفية التعاطي معها بدقة.

مسؤولية المعلم



أجمعت آراء أطراف العملية التعليمية على أهمية دور المعلم في الإلمام بكل المتغيرات التي تطرأ على الورقة الامتحانية، وأنماط الأسئلة، إذ إنه المسؤول الأول عن نقل تلك المتغيرات بطريقة فاعلة، وليس تناول محتوى الكتب والمنهاج فقط بشكل مباشر للطالب، فضلاً عن حاجته لتطوير أدوات قياس عمليات تدريب الطلبة في الميدان، ومعرفة مدى تحقيقها للأهداف المنشودة.

