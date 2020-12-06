شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يرسّخ ثقافـة التطــوع في الشارقة.. ويتخطى حدودها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: ميرفت الخطيب

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر، أكد عدد من القياديين بإمارة الشارقة، أن الإمارات والشارقة باتت عنواناً لثقافة التطوع، خاصة في ظل جائحة كورونا، التي حفزت الجميع على المشاركة في الأعمال التطوعية، ما رفع عدد المتطوعين أثناءها، لحماية مجتمعهم، بما يعكس أبهى صور التعاضد والتعاون.

ميادين العطاء

وتقدمت عفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، رئيسة لجنة التطوع بإمارة الشارقة، بأسمى آيات الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على كلمته الأبوية التي ألقاها بالمناسبة، وتوجيهه الشكر لكل من تقدم للتطوع، خلال مشاركته الاحتفال الذي نظمه مركز الشارقة للتطوع، وتكريم المتطوعين، عن بعد. كما توجهت بالشكر والامتنان إلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على تفضله بتكريم المتطوعين ودعمه المتواصل لهم.

وقالت: «يولد الإنسان على فطرة حب عمل الخير، ويعمل على نشره بين الناس كلما أتيحت له الفرصة، ما ألهم الكثير من الأشخاص على استحداث مفهوم العمل التطوعي، ولاحظنا في الآونة الأخيرة تنافساً شديداً بين المقتدرين، وسعيهم المستمر للقيام بأي عمل تطوعي يساعد من يحتاجون إلى مساندة، وهذا ما تلخص به مركز الشارقة للتطوع، بتقديم إسهامات مستمرة في خدمة الوطن». وأوضحت المري، أن المؤشرات الإحصائية في الشارقة، توضح أن هناك ارتفاعاً متزايداً في عدد المتطوعين، وعدد الفرص التطوعية التي تتاح في كل المجالات؛ حيث بلغ في منصة مركز الشارقة للتطوع 12144 متطوعاً منذ إنشاء المركز عام 2016. مشيرة إلى أن إمارة الشارقة تحتل المواقع الريادية في مختلف ميادين العطاء، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

صورة واقعية للتلاحم

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، نائب رئيس لجنة التطوع، جهود الشارقة ومبادرتها التي ترسم صورة واقعية لحجم التلاحم والتكاتف في الإمارة لدعم جهود الحكومة في مواجهة تحديات الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد. مشدداً على أهمية تآزر جهات وأفراد للتمكن من تجاوز هذه المرحلة والتغلب على تبعاته. مؤكداً الاستعداد الدائم للتضامن مع كل المبادرات والحملات التي تدعم الشأن المجتمعي والإنساني، وتعزز روح المسؤولية الوطنية، وترسيخ علاقات التعاون والتواصل مع الشركاء.

كما أشاد بجهود لجنة التطوع، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ودعم جهود المتطوعين، بالعمل على تسخير خبرات موظفي حكومة الشارقة ومهاراتهم ومواهبهم، وإشراكهم في التطوع، ضمن منظومة متكاملة ومستدامة، في كل الأوقات بشكل عام، ووقت الأزمات بشكل خاص.

وأضاف: «يحتفل العالم اليوم بالعمل التطوعي، ونحن نحتفي بمتطوعي الشارقة الذين كانوا سنداً للآخرين، وأثروا حياتهم بفرص أفضل. فجهودهم كانت الصورة الحية للتوحد والتلاحم، وجسدوا الإنسانية والروح الوطنية في أبهى صورها. فعلى الرغم من صعوبة التحديات التي فرضها الوضع الراهن، كانوا في الصفوف الأولى، وبذلوا كل الجهود والطاقات، داعمين سلامة وحماية مجتمع الشارقة الآمن».

وأوضح: «بكم تجلى حب الوطن، فأديتم أدواركم الحقيقية، وكنتم داعماً أساسياً لجهود قيادتنا الرشيدة في تخطي الأزمات، واليوم يمتن العالم أجمع لكل من بذل جهده وأدى دوره لكي تتخطى الإنسانية هذا المصاب الذي وحدها جمعاء. فقد كنتم في ميادين العمل بجاهزية دائمة، وعملتم بتكامل وتناغم مستمر، أديتم واجبكم الوطني بإقبال ومسؤولية عالية، فأنتم رموز على جبين الوطن وكلنا فخر بكم».

زايد غرس حب العمل التطوعي

وأكدت حصة الحمادي، مديرة إدارة التلاحم المجتمعي بدائرة الخدمات الاجتماعية، بالشارقة أن الإمارات من الدول المتقدمة والمعروفة بأسبقيتها بالعمل التطوعي، وهو أمر ليس بجديد عليها؛ بل موجود منذ قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي غرس حب العمل التطوعي في أبناء شعبه.

وقالت: «المواقف والإنجازات كبيرة محلياً وعالمياً، والعمل التطوعي لا يحسب بالأرقام؛ بل بالإنجازات المؤثرة. ففي كل بيت من بيوتنا اليوم متطوعون؛ لماذا؟ لأن حب العمل التطوعي مغروس بداخلنا منذ الصغر، كحب الخير والعطاء ومساعدة الآخرين، ومن ثم نشأ جيل محب للعطاء والخير أينما كان. وجهود المتطوعين التي نشهدها حالياً ليست وليدة يوم وليلة، بل هي تربية أجدادنا التي لا تزال مستمرة».

وأضافت: «تأسس مركز الشارقة للتطوع عام 2016، لتنظيم العمل التطوعي ونشر ثقافته، وإطلاق الفرص التطوعية، ومن ثم أتت لجنة العمل التطوعي، لتكمل مسيرتها وتساند خط الدفاع الأول في مهامهم خلال جائحة «كورونا» وشكلت في مايو 2020. وتعاونت مع حملة «الإمارات تتطوع» وركزت على وضع معايير وضوابط خاصة بحكومة الشارقة، وأصدرت على سبيل المثال قرار الإجازة الاستثنائية للمتطوع من موظفي حكومة الشارقة، براتب شامل. كما أنشئت منصة خاصة بالمركز.

ثقافة يومية

وقال أحمد الميل، مدير دائرة الخدمات الاجتماعية: حرصت إمارة الشارقة، على غرس قيم التطوع منذ أكثر من عقدين، لإيمانها بأهمية العمل التطوعي وانسحابه على الكثير من الأمور بحياتنا وبمجتمعنا.

ورأى أن العمل التطوعي أصبح ملازماً للكثير من الشباب والنساء، خاصة في هذه الآونة، التي نشرت التطوع بين الجميع، تضامناً مع خط الدفاع الأول، كما عززت الوعي بأهمية التطوع، ومن ثم ففي يوم التطوع العالمي، لا بد من توجيه الشكر لهم على ما بذلوه.

مسؤولية شخصية ووطنية

وأكدت إيمان راشد سيف، عضو لجنة التطوع في إمارة الشارقة، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن اليوم العالمي للتطوع، مناسبة نحتفي خلالها بالمكانة الرائدة لدولة الإمارات، في العمل التطوعي، الذي كان ولا يزال علامة بارزة في سجلها الإنساني؛ حيث امتدت أياديها البيضاء إلى جميع دول العالم، بتقديم خدمات مجتمعية في مختلف المجالات.

وأكدت أن هذه المكانة ثمرة جهود قيادتنا الرشيدة التي تحرص على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني بين أفراد المجتمع، بإطلاق المبادرات والبرامج التطوعية والمجتمعية الخلاقة التي تعزز ثقافة العمل التطوعي، كونه إحدى أهم ركائز التلاحم المجتمعي، ورمزاً للتعاضد والتكاتف والتسامح، وعاملاً أساسياً في تعزيز روح المواطنة الصالحة، وتحقيق سعادة المجتمع.

وأشارت إلى أن الشارقة تحرص على تعزيز ثقافة العمل التطوعي، وترسيخه، بجعله ضمن منظومة عمل متكاملة وممنهجة تسهم في تنظيمه وإيجاد بيئة تطوعية ذات كفاءة وفعالة وتحفيز كل شرائح المجتمع، على المشاركة، ضمن معايير مهنية ثابتة وفي بيئة آمنة.