شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبي تطلق مبادرة تطوعية لمواجهة تحديات «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت مطارات دبي مبادرة تطوعية بهدف شحذ همم موظفيها للعمل معاً من أجل مساعدة زملائهم في الخطوط الأمامية وضمان سير العمليات بكفاءة عالية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى مجتمع مطار دبي الدولي.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة هذا العام، في ظل التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، على صناعة النقل الجوي العالمية، بهدف العمل على تقاسم أعباء مواجهة هذا التحدي الكبير وتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين وزرع الأمل بعودة الانتعاش التدريجي لهذه الصناعة التي تربط العالم ببعضه.

وتتزامن تلك الخطوة التي استقطبت حتى الآن أكثر من 200 موظف من مختلف إدارات المؤسسة، مع الشعار الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان (معاً نستطيع من خلال التطوع) بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وضمن خططها لتعزيز قيم وثقافة التطوع لدى موظفيها انضمت مطارات دبي مؤخراً لبرنامج دبي للتطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والذي يعد أول برنامج تطوعي تابع لحكومة دبي.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «يعتبر التطوع جزءاً أصيلًا من منظومة القيم التي تربى عليها أبناء الإمارات، من أجل ترسيخ مفهوم التكافل والخدمة المجتمعية، وبفضل من الله وحب الخير الذي زرعه فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فإن أيادي الإمارات البيضاء ومشاريعها ومبادراتها الإنسانية، تساعد وتؤهل وتطور قدرات الملايين في مختلف أصقاع العالم لتمكينهم من العيش بكرامة. وهناك مؤسسات تعنى بالتطوع وهناك أيضاً مئات الآلاف من المتطوعين من مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض إمارات الخير، يقدمون للعالم صورة بهية عن مفهوم التطوع وكيفية بناء المجتمعات المتكافلة».

وأضاف الحاي: «تضامناً مع اليوم العالمي للتطوع أطلقنا مؤخراً، مبادرة لتحفيز موظفينا على التطوع لمساعدة موظفي الخطوط الأمامية وضمان تقديم تجربة سفر آمنة للمسافرين متجاوزين التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل الجوي العالمية».