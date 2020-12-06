شكرا لقرائتكم خبر عن الغـز والعيساوي والمكاوي أبطال سبــاق «المغيــرة للجــري» في الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودائرة البلديات والنقل «بلدية منطقة الظفرة»، وشرطة أبوظبي، أمس الأول الجمعة، سباق المغيرة للجري، لثلاث مسافات رئيسية: 2.5، و5، و10 كلم، في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، بمشاركة مجتمعية كبيرة، وصلت إلى أكثر من 540 عداء، وعداءة، في ظل تطبيق كافة التدابير الاحترازية وأعلى معايير السلامة للحد من تفشي فيروس «كوفيد 19».

وبحسب الترتيب العام لمسافة ال 2.5 كلم، فاز المغربي نعمان العيساوي بالمركز الأول، وجاءت مواطنته أمينة محيح في المركز الأول عن فئة السيدات.

وفي مسافة ال 5 كم فاز المكاوي محمد تودا بالمركز الأول، والفرنسية لطيفة الصاروخ عن فئة السيدات.

وفي سباق المسافة الطويلة ال 10 كلم، فاز المغربي أنور الغز بالمركز الأول، وعن فئة السيدات فازت الإيرلندية سارة لاوري بالمركز الأول.

وشهد السباق نجاحاً كبيراً خاصة في ظل الإقبال الذي فاق التوقعات بمشاركة مجتمعية كبيرة تخطت ال 540 عداء، وعداءة، في مدينة المرفأ.

وكانت اللجنة المنظمة للسباق رصدت 100 جائزة عينية عبارة عن ساعات رياضية للفائزين بالمراكز الأولى، حسب فئاتهم العمرية، سلمها المقدم أحمد سهيل سالم العامري مدير مركز شرطة المرفأ، وصقر سيف محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بالإنابة، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

ويأتي السباق ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي، ومساعي المجلس الرامية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية.