شكرا لقرائتكم خبر عن «إيه إم» بطل كأس اليوم الوطني للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت الشيخة عليا آل مكتوم فريقها «إيه إم» للفوز بكأس اليوم الوطني ال49 لدولة الإمارات للبولو، بعد فوز فريقها بالمباراة النهائية التي جمعت بينه وبين فريق جرين جيتس، والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف ونصف الهدف مقابل أربعة أهداف، ورجح كفة فريق «إيه إم» فرق نصف النقطة بسبب الهانديكاب.

وكانت المباراة النهائية التي شهدها ملعب منتجع وفندق الحبتور للبولو والفروسية، قد تحولت إلى مهرجان رياضي، حيث حرص محبو وعشاق البولو على حجز أماكنهم في النادي، وتابعوا مباراتي الختام، وشاركوا هم وأطفالهم في العديد من الفعاليات المصاحبة.

وأعربت الشيخة عليا آل مكتوم عن سعادتها بالفوز بالكأس الغالية، مشيرة إلى أن هذه الكأس لها مذاق آخر، حيث سبق لها أن فازت بكأس بطولة الحبتور للبولو، فيما أعرب رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته بما حققته البطولة من نجاحات، مشيراً إلى أنها خلقت أجواء إيجابية وعززت الانتماء لدولتنا الغالية. وفي نفس البطولة، فاز إنكور على مهرة 8-5.