شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 277 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا 255535 حالة، بزيادة 214099 إصابة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 277825 بعد تسجيل 2439 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز الأمريكية الأرقام المسجلة حتى الساعة الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ولا تعكس الأرقام بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.