شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الاتصال وإعفاءات ضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يقلب وباء الفيروس التاجي الحياة الاجتماعية في جميع أنحاء أوروبا فحسب، بل غيّـر بشكل كبير طريقة عمل الناس. ومع تزايد عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل والحاجة إلى إمكانية الوصول إليهم باستمرار، نحو ثلث موظفي الكتلة وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، أصبحت الحدود بين العمل والحياة الخاصة ضبابية بشكل متزايد وغير واضحة المعالم.

وأصدر المشرعون في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء قراراً غير ملزم يجادلون فيه بأن للأفراد حقاً أساسياً في قطع الاتصال أثناء العمل عن بعد. صوّتت لجنة التوظيف بالبرلمان الأوروبي بأغلبية 31 صوتاً لصالح السماح للناس بأخذ إجازة، وحث المفوضية الأوروبية على وضع قواعد تتماشى مع الواقع الجديد للعمل.

بعد شهور من العمل عن بعد، يعاني العديد من العمال الآن من آثار جانبية سلبية مثل العزلة، والتعب، والاكتئاب، والإرهاق، وأمراض العضلات أو العين. وضغط العمل موجود دائماً ويتزايد، مما يؤدي إلى مزيد من العمل الإضافي غير مدفوع الأجر والإرهاق المصاحب له.

يسعى المشرعون الآن للحصول على موافقة المجلس بكامل هيئته على قرار اللجنة قبل تقديمه إلى المفوضية وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتصويت عليه.

يعتبر المؤيدون للقرار أن الحاجة إلى أن يكون الموظفون متاحين عبر الهاتف الذكي أو البريد الإلكتروني على مدار الساعة يضر بالصحة العقلية والرفاهية، وأنه يجب السماح للعمال بالبقاء دون اتصال بالإنترنت، من دون التعرض لعقوبات من المؤسسة التي يعملون بها.

يأتي القرار بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الائتلافية في ألمانيا أنها تدرس إعفاءات ضريبية شاملة للأفراد الذين يعملون من المنزل. سيسمح التشريع الجديد، الذي من المتوقع أن يقره البرلمان الألماني للعمال بشطب نحو 5 يورو (6 دولارات) يومياً؛ لتعويض تكاليف التدفئة والكهرباء الإضافية، والحد الأقصى الذي يمكن إلغاؤه للعام هو 600 يورو.

ووصف وزير المالية الألماني أولاف شولتز الاقتراح بأنه جيد للعمال، وأشار إلى أن الإجراء لن يمثل تحدياً مالياً كبيراً.

حتى الآن، لا يمكن للعمال في ألمانيا شطب تكاليف العمل في المنزل، إلا إذا تمكنوا من إثبات أن لديهم غرفة واحدة في منزلهم وهي مخصصة للعمل فقط.

مع إجبار فيروس «كورونا» الأشخاص على النزوح الجماعي من المكاتب إلى مواقف العمل المتنقلة، تارة على طاولات المطبخ وغرفة الطعام، وداخل غرف الجلوس أو النوم تارة أخرى، فإن اقتراح الخفض الضريبي للحكومة الألمانية بالتوازي مع سعي المشرّعين الأوروبيين للتوصل إلى قانون يسمح للأفراد بقطع الاتصال أثناء العمل، يوفر إجابة مرنة لواقع جديد.

دويتشه فيليه