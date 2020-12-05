شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ ينعي المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية عزاء لأسرة المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والذي وافته المنية، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته. كما نعي الفقيد الراحل كل من المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، وكيلي المجلس. ونعي كذلك المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، ونائبه المستشار عمرو يسري المستشار (الجمل)، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته.

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