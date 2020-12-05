شكرا لقرائتكم خبر عن لعضو مجلس النواب الجديد.. اعرف ضوابط حفظ وظيفتك خلال مدة العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإتمام عملية الانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ستكون بحسم الجولة الختامية والرابعة للمعركة الانتخابية، والمقرر إجراؤها بالداخل يومى 7 و8 ديسمبر الموافقين الإثنين والثلاثاء على أن تعلن النتيجة الرسمية 14 ديسمبر.



وقال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب هى الجولة الرابعة والأخيرة من تلك الانتخابات والتى يتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعدا متبقٍ من مقاعد برلمان 2020، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

ويٌشكل مجلس النواب فى ضوء القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%.

ونرصد ضوابط حفظ الوظيفة لمن فاز ضمن تشكيل مجلس النواب الجديد، طبقا لما نص عليه القانون:

- إذا كان العضو عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

- لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

-يعود العضو بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.