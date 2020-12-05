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شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة ترفض دعوى لمنع إعلان فوز بايدن والان مع التفاصيل
السبت 5 ديسمبر 2020
رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة اليوم "السبت" محاولة من محام ينتمي للمحافظين لحجب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
وأقرت المحكمة أيضا الإبقاء على إجراءات ستسهل على الناخبين في الولاية الإدلاء بأصواتهم غيابيا في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الشهر المقبل.
وستحدد انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا يوم الخامس من يناير كانون الثاني أي الحزبين، الجمهوري أم الديمقراطي، سيسيطر على المجلس في دورته الجديدة.
ويشكل الحكم انتكاسة أخرى لأنصار الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في مسعاهم بعيد المنال لتغيير نتيجة الانتخابات التي فاز بها بايدن. ومنيت حملة ترامب وأنصاره بهزائم قضائية في ولايات أريزونا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.
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