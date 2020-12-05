شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان مع التفاصيل

السبت 5 ديسمبر 2020 ناشد " المركز الوطني للأرصاد " بالامارات مستخدمي الطرق و قائدي السيارات أخذ الحيطة و الحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها .

وقال قد تنعدم أحيانا على مناطق متفرقة من الدولة وذلك من الساعة 23:00 اليوم السبت و حتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد " الأحد ."

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