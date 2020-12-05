شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يحضر الجلسة الافتتاحية لفعاليات حوار المنامة 2020 والان نبدء بالتفاصيل
وتتمحور جلسات المنتدى حول السياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، والذي يعقد تحت عنوان (التنافس على النفوذ بالشرق الأوسط).
من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة اليوم على هامش المؤتمر في مملكة البحرين بمعالي رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق الأول الركن نيكولاس باترك كارتر، ومعالي قائد الأسطول الخامس الأمريكي الفريق سامويل ببارو، كل على حدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.
حضر اللقاءين وكيل وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية أحمد بن علي عسيري، ورئيس هيئة استخبارات وأمن القوات المسلحة اللواء الركن حسام بن عبدالله الدامر.
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