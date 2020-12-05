شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات ضباط سابقين لتنفيذ انقلاب تثير مخاوف قادة إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أصابت دعوات مجموعة من ضباط الجيش الإسباني المتقاعدين للانقلاب مؤسسات البلاد بحالة من الصدمة وأثارت دعوات للملك فيليبي السادس للتدخل ووضع حد لمثل هذه الدعوات .

وقال إنيكو أنديوزا، رئيس حزب العمال الاشتراكي الإسباني، حزب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، اليوم السبت "أن تحيط نفسك بالصمت ليس نموذجا جيدا ولا بأفضل طريقة لحل وضع خطير للغاية".

وكانت تعليقاته موجهة إلى الملك فيليب السادس، الذي تلقى، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، رسالة من بعض المحرضين الذين ينشطون في الغالب على الإنترنت حتى الآن.

وقدمت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز بلاغات إلى الادعاء العام.

وقالت إن الدعوات إلى حمل السلاح، التي تم تداولها عبر تطبيق واتس آب وأفادت بتداولها قناة "آر تي في اي" مؤخرا، "تدعو إلى القلق، خاصة في ظل وضع سياسي معقد وحالات طوارئ وجائحة وأزمة اقتصادية".

وقالت إن أنشطة ما يقرب من 70 ضابطا سابقا في القوات الجوية يمكن أن تكون سببا لتوجيه اتهامات جنائية.

ويقول الضباط في رسالتهم إلى الملك إن الحكومة تتلقى الدعم من أشخاص لهم صلات بالإرهابيين والانفصاليين، مما يشكل تهديدا لوحدة إسبانيا. وتظهر أجزاء من الرسائل، التي عرضت صورها قناة "آر تي في اي" وغيرها من القنوات، إهانات تستهدف سانشيز والنائب الثاني لرئيس الوزراء بابلو إجليسياس.