مقتل 11 إرهابيا في عملية نوعية للجيش الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن الجيش الصومالي، مساء السبت، من تنفيذ عمليتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل عدد من الإرهابيين بينهم قيادي، وإحباط تفجير في جنوب ووسط البلاد.

ونفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية نوعية في 5 قرى بمحافظة شبيلي السفلى.



وبحسب تصريحات لقائد القوات البرية الصومالية الفريق محمد تهليل بيحي، نقلها موقع إذاعة صوت الجيش (رسمي)، أسفرت العملية عن مقتل 11 إرهابيا بينهم قيادي وإصابة 6 آخرين .

وأضاف المسؤول العسكري الصومالي، أن قوات الجيش دمرت أوكار حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال العملية كانت مخصصة بابتزاز الأموال من المدنيين.

وفي سياق متصل، تمكنت شرطة مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ وسط الصومال إحباط تفجير إرهابي، عبارة عن عبوة مخبأة في شارع عام على مقربة من مركز الشرطة.

وقال قائد شرطة المدينة نور علمي محمد لموقع إذاعة صوت الجيش (رسمي) إن التحقيقات جارية لمعرفة المتورطين في الحادثة، داعيا إلى السكان العمل مع القوات الأمنية لمنع عمليات زعزعة الاستقرار وتعزيز أمن المدينة.