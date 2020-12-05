بعد إجراء فحوصات طبية.. إعادة البشير لسجن كوبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد الحسن الأمين، محامي هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، السبت، عودة موكله إلى سجن كوبر بعد إجراء فحوصات طبية.

وتم نقل البشير إلى مستشفى علياء التابعة للسلاح الطبي بالجيش السوداني، في مدينة أم درمان أمس الجمعة، نتيجة إصابته بورم في القدمين.

وظل البشير داخل سجن كوبر منذ أبريل/ نيسان ٢٠١٩، حيث يواجه عقوبة السجن في تهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي، كما تجرى محاكمته في تهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري انقلاب ٨٩.

وفي وقت سابق السبت، كشف الحسن عن نقل أكثر من ٢٤ عضوا من قيادات نظام الإخوان السابق من سجن كوبر إلى سجن الهدي غرب أم درمان أبرزهم رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم أنس عمر ومعتمد الخرطوم الأسبق عمر نمر.

ويحاكم البشير أيضا برفقة عشرات القيادات الإخوان في جريمة انقلاب 1989 الذي استولت بموجب الحركة الإسلامية السياسية على السلطة.



والخميس الماضي، تضاربت الأنباء بشكل كبير حول إصابة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المحتجز على ذمة عدد من القضايا، بفيروس كورونا.

فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إصابة البشير بـ"كورونا" وسط شائعات بوفاته.