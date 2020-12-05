ضحايا مرفأ بيروت: حزب الله متهم ونصر الله "إرهابي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في ذكرى الشهر الرابع لانفجار بيروت خرج متضررون من الكارثة ومجموعات مدنية عن صمتهم متّهمين حزب الله بالمسؤولية عن وجود مادة الأمونيوم..

نيترات الأمونيوم تلك المادة التي دمّرت العاصمة وأدت الى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

في تحرك احتجاجي بمنطقة مارمخايل، القريبة من مرفأ بيروت، رفع المحتجون شعارات ضد حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله واصفين اياه بـ"الإرهابي" رافضين الدعوى القضائية التي رفعها أمس حزب الله ضد من اتهموه بالمسؤولية عن انفجار المرفأ.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عددا من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت نفذوا وقفة تضامنية في منطقة مار مخايل بمشاركة عدد من الناشطين من عدد من المناطق اللبنانية، بمناسبة مرور 4 أشهر على انفجار المرفأ، و "تنديدا بعدم تحديد المسؤولين عن الانفجار وعدم محاسبتهم، والدعوة الى تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرارين 1559 و 1701".

وينص قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل على تعزيز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان فيما ينص القرار 1559 ينص على نزع سلاح الميليشيات في لبنان، في وقت لا يزال حزب الله يحتفظ بسلاحه.



وألقى المحامي الدكتور أنطوان سعد عن مجموعة "لبنان المقيم والمغترب" كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية قال فيها: "نستغرب كيف أن القضاء اللبناني لغاية اليوم لم يعرف أن مادة الأمونيوم التي أدت إلى الانفجار إيرانية"

وقال إن هذه المادة "توزع من المصدر دفعة الى لبنان وأخرى الى طهران، ولم يعرف القضاء أيضا أن الحكومة تسترت على مادة الأمونيوم وأن من يريد إخراج ما تبقى من مواد خطرة عالجته الحكومة بطريقتها، وهي كانت متواطئة مع أياد ذات ارتباط غير لبناني".

وأضاف سعد: من يريد مواجهتنا بالقضاء يجب أن يكون قد سلم سلاحه، حتى يصبح داخل منطق الدولة، وأن يكون حزبا لبنانيا ولن نقبل إلا التعامل بمنطق سيادة الدولة والقانون، والحق والعدل لبيروت.

وحمل الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2013 حتى اليوم مسؤولية السكوت عن الأمونيوم، منتقدا عدم تحديد القضاء المسؤولين حتى اليوم وبعد مرور 4 أشهر على التفجير.

ولفت إلى أن "صغار الأمنيين أو الموظفين لا يستطيعون شحن هكذا كميات من مادة الأمونيوم".

ودعا سعد إلى "إنشاء تنسيق دولي وشركات متخصصة بالاضافة الى حكومة غير متواطئة لكشف المسؤولين الحقيقيين عما حدث".

بدورها أكدت غادة غريب باسم مجموعة تطلق على نفسها اسم "نساء ليبانيز دي أن إي": "أننا نريد إحقاق الحق لبيروت ونريد عدالة وإنصافا لبيروت.. لبنان لن يموت وعلى الجميع الوقوف يدا واحدة لمنع قتل بيروت".

وتحدث فادي غلاييني باسم "ملتقى الرفيق السيادي" وقال: "إن أهمية مكافحة الفساد ومحاسبة الطبقة السياسية يجب أن تبدأ سريعا من خلال القضاء، وهي سبب خراب لبنان، فهي غير قادرة على اجتراح الحلول للبلد، ونحن نطالب المجتمع الدولي وندعوه الى تطبيق القرارات الدولية".

وأطلق المحتجون شعارات تدعو القضاء اللبناني إلى القيام بواجباته في ملف انفجار المرفأ، محملين السلطة مسؤولية "التقاعس في تحديد المسؤوليات وطمس الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن امتلاك مواد الأمونيوم والتغاضي عنهم".