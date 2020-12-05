القضاء يرفض دعوى لمنع إعلان فوز بايدن في جورجيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم السبت دعوى محام ينتمي للمحافظين حجب إعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا.
وأقرت المحكمة أيضا الإبقاء على إجراءات ستسهل على الناخبين في الولاية الإدلاء بأصواتهم غيابيا في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الشهر المقبل.
وستحدد انتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا التي ستجري يوم الخامس من يناير أي الحزبين، الجمهوري أم الديمقراطي سيسيطر على المجلس في دورته الجديدة.
وتعرضت حملة ترامب وأنصاره لهزائم قضائية مماثلة في ولايات أريزونا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.
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