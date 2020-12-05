شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن التركي يعتقل 66 امرأة بأصفاد خلفية.. وانتقادات واسعة على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أفادت صحيفة «زمان» التركية بأن قوات الأمن اعتقلت 66 امرأة بـ«أسلوب مهين» أمس (الجمعة)، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اعتقال سيدات متهمات بالانتماء لتنظيم «غولن» وتكبيلهن، في إجراء قالت الصحيفة إنه لا يطبق حتى على الإرهابيين من تنظيم «داعش».

ونقلت الصحيفة عن المدافع عن حقوق الإنسان ونائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو، قوله: «ماذا يعني تكبيلهن من الخلف؟ معناه: أنك أعلنت أنهن مذنبات ومجرمات مسبقاً ويمكنك أن توجه لهن أي إساءة! ليس لك الحق في اضطهاد أي شخص حتى لو كان مذنبا!».

وتتهم حكومة أردوغان الداعية التركي فتح الله غولن المتواجد في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب المزعوم في 2016، واعتقلت الكثير منهم وزجت بهم في السجون.