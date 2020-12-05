شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تشدد على إنهاء الانفلات الأمني في تعز والان مع التفاصيل
وأكد رئيس الحكومة خلال لقاء محافظ تعز نبيل شمسان (الخميس)، على تفعيل مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها وعدم القبول بأي تدخلات في أعمالها والتزام كل سلطة بالمسؤوليات المناطة بها والاحتكام إلى القانون، مشدداً على ضرورة أن تقوم الأجهزة العسكرية والأمنية بضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أيا كانوا ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين.
ولفت إلى أن هذه الأعمال غير مقبولة ولن يتم السكوت عنها وتسيء إلى سمعة المدينة، معلنا أن الحكومة الجديدة ستضع تعز ضمن أولوياتها وسيتم تطبيق معالجات عاجلة على الأرض كسيادة القانون وتطبيع الأوضاع فيها من مختلف الجوانب.
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