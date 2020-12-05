شكرا لقرائتكم خبر مجزرة مجمع إخوان ثابت تثير غضب البعثة الأممية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران عمليات استهداف وقتل المدنيين بشكل متواصل في محافظة الحديدة، في توجه خطير للميليشيات لإجبار سكان الحديدة على النزوح، وتحت صمت من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء هذه المجازر الوحشية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (أونمها) مقتل وإصابة 16مدنيا بقصف حوثي استهدف مجمع إخوان ثابت الصناعي بمحافظة الحديدة، وقال بيان للبعثة «يجب أن يتوقف قتل المدنيين، ونحث الأطراف على استخدام الآليات التي تم وضعها في ستوكهولم قبل عامين للحفاظ على وقف إطلاق النار وتجنب المزيد من المعاناة للشعب»، ولفت إلى أن الخسائر في أرواح المدنيين تظهر مرة أخرى عدم جدوى المعارك في محافظة الحديدة، وتوضح أنه يجب احترام القانون الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع لتجنيب المدنيين الوقوع في دائرة العنف المميت.

وقالت البعثة «إنه بالإضافة إلى كونه مصنعا عاملا يخدم السكان ويوفر فرص العمل، ينظر إلى موقع المجمع الصناعي كأحد المواقع المحتملة لمكتب لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لتعزيز خفض التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار».

إلى ذلك عبرت منظمة الهجرة الدولية عن قلقها بشأن تأثير توقعات المجاعة في اليمن على النازحين والمهاجرين، على إثر بيانات نشرتها الأمم المتحدة أخيرا، وتظهر مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد، وقالت المنظمة «إن تلك البيانات تثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير الجوع على الفئات الضعيفة بشكل خاص، وخاصة النازحين داخليا والمهاجرين».

وبحسب المنظمة فقد نزح ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن، مع أكثر من 166 ألف نازح جديد هذا العام وحده، في حين تقطعت السبل بما لا يقل عن 14500 مهاجر في البلاد.

وقالت كريستا روتنشتاينر رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن «إن تأثير تنبؤات الأمم المتحدة بشأن المجاعة سيكون كارثيا، بل ومميتا للنازحين داخليا والمهاجرين، الذين يعانون بالفعل بشدة نتيجة الوصول المحدود إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية».

من جانب آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، وقالت «إن الأجهزة تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش وكرستال ميث وشبو وحبوب كبتاجون».

وأشارت إلى أنه تم تحريز المضبوطات وحجز المتهمين تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة العامة.

مشاهدات يمنية