شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان يطلع على احتياجات 80 ألف نازح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس زيارته لجمهورية جنوب السودان للوقوف على الاحتياجات الإنسانية ميدانيا.

وقام الفريق خلال الزيارة بجولة تفقدية جوية على عدد من المناطق السودانية المنكوبة منها: بور - ويركوك - بايديت - جلي - بيول - مار - بالياو - ويرنيول - بانياقور - بوكتا - دوكبديت - شامبي، التي غمرتها المياه بشكل كامل نتيجة للفيضانات التي ضربت البلاد أخيرا، وجرى تقييم مدى تأثيرها على السكان بمشاركة عدد من المسؤولين ممثلة بوزير المياه والبيئة، ووزير الرياضة والشباب، ومسؤول من وزارة الشؤون الإغاثية.

وفي السياق ذاته قام فريق المركز بالوقوف ميدانيا على مخيمات النازحين داخليا في منطقة منغلي التي نزح إليها أكثر من 80 ألف فرد من سكان المناطق المنكوبة، بمشاركة وزير الشؤون الإغاثية وعدد من المسؤولين من حكومة جنوب السودان، واطلع الفريق عن قرب على احتياجات المتضررين في القطاعات الإغاثية الإنسانية.