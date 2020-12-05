شكرا لقرائتكم خبر المعلمي في اجتماع المجموعة العربية بالأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية، بحضور مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس في اجتماع المجموعة العربية على مستوى السفراء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الأمم المتحدة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات السياسية الراهنة التي تواجه الدول العربية على الساحة الدولية، بحضور مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني.

كانت هذه تفاصيل خبر المعلمي في اجتماع المجموعة العربية بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.