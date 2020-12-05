6 ملايين جرعة لقاح تونسي لكورونا

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وأضاف الوزير التونسي، أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، أن تونس تهدف إلى تلقيح 50% من السكان، ووزارة الصحة تعمل على وضع روزنامة تلقيح خاصة بمرض كوفيد-19، واستراتيجية وطنية لتحديد الأولويات المتعلقة بهذا التلقيح.وأشار إلى أن عدد الإصابات بكوفيد 19 في تونس لم تتعد نسبته 12.7% من مجموع التونسيين.
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