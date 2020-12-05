شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبحث ونظيرته الكورية الجنوبية تعزيز العلاقات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، كانج كيونج واه، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار.

وبحث سموّه والوزيرة كيونج واه، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. واستعرضا التعاون المثمر بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا»، وما أظهراه من تضامن وتآزر في مواجهة هذا الأزمة، والحرص على تبادل الخبرات وتبنّي أرقى الممارسات لمكافحة آثار الجائحة.

وأكد سموّه وكيونج واه، مواصلة التعاون بين البلدين في مواجهة الجائحة.

ورحب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بالوزيرة، والوفد المرافق لها، مؤكداً العلاقات الإماراتية - الكورية المتميزة، والشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين. وعبّر عن تطلع دولة الإمارات إلى علاقات أعمق وأوسع مع كوريا الجنوبية الصديقة، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

فيما أكدت كانج كيونج واه، العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وقيادتيهما، والعمل المشترك لتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأقام سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، مأدبة عشاء تكريماً للوزيرة الضيفة، والوفد المرافق. (وام)