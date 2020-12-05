السودان: يجب التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد وزير الري والسوداني، الدكتور ياسر عباس، على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى لا تتحول كل "إيجابيات السد إلى مخاطر"، مؤكدًا رفض بلاده آلية التفاوض حول سد النهضة وليس وساطة الاتحاد الإفريقي.

وقال عباس، خلال لقاء لبرنامج "حوار البناء الوطني" الذي يقدمه الإعلامي لقمان أحمد عبر فضائية "السودان" مساء اليوم السبت، إن الفوائد الكبيرة للسودان من السد الإثيوبي لا يُمكن تحقيقها بدون توقيع اتفاق قانوني مُلزم.

وأضاف أن أعمال استكمال تشييد سد النهضة مُستمرة حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.

وأعلنت الحكومة السودانية، في 21 نوفمبر الماضي، انسحابها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات.

وتمسكت الحكومة السودانية، بمطالبها في اجتماع 19 نوفمبر، وهو الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ للتباحث حول مسار مفاوضات "سد النهضة" الجارية برعاية أفريقية.