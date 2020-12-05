السودان: لم ننسحب من مفاوضات سد النهضة لكننا اعترضنا على آلياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن الخرطوم لم تنسحب من مفاوضات سد النهضة بل احتج على آلية المفاوضات التي تتم بها.

وأضاف عباس، خلال لقاء لبرنامج "حوار البناء الوطني" الذي يقدمه الإعلامي لقمان أحمد عبر فضائية "السودان" مساء اليوم السبت، أن السودان طالب بتغيير طريقة التفاوض، لافتًا إلى اقتراح الاعتماد على الخبراء القانونيين بشكل أكبر.

وأوضح أن الخبراء القانونيين الموجودين الآن مهنيون واختارهم الاتحاد الإفريقي من دول مختلفة، وقدموا تقريرًا في القمة الثانية بالاتحاد الإفريقي وكان "محايدًا".

وأعلنت الحكومة السودانية، في 21 نوفمبر الماضي، انسحابها من مفاوضات سد النهضة، معلنة عدم مشاركتها في الاجتماعات.

وتمسكت الحكومة السودانية، بمطالبها في اجتماع 19 نوفمبر، وهو الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي؛ للتباحث حول مسار مفاوضات "سد النهضة" الجارية برعاية أفريقية.