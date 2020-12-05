معرض تعريفي بخدمات المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

زادت معدلات البحث من قبل المواطنين السعوديين على المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية بعد منطقة مكة المكرمة، وذلك بعد إعلانه عن قيام معرض تعريفي للخدمات التي يقدمها الأمر الذي جعله يتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

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ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي والمقام على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض، من يوم 28 نوفمبر الماضي على أن يستمر ليوم 12

أهداف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

ديسمبر الحالي.فيما يعرض المسئولون عن المعرض خدمات تعريفية خاصة بمركز العمليات الأمنية الموحدة ٩١١ بمنطقة الرياض الذي تم تدشينه مؤخرًا من خلال الإجابة على استفسارات المشاركين وزوار المهرجان وعن رقم الطوارئ "٩١١".

. بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية.

. تمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية.

. توحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين

معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.كما يخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض 22 محافظة بالإضافة لمدينة، حيث وحّد عمل 62 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طواري موحد هو 911.والجدير بالذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كإحدى أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برنامج رؤية المملكة العربية2030م.

وفي نفس السياق كانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، اعلنت عن بدء فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) "رجال"، من اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر2020- و20 ربيع ثاني 1442هـ، ويستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر2020- و25ربيع ثاني1442هـ.