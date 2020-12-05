المغرب يُسجل 4118 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 4118 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 376.738 حالة .



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3.682.013 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.



وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 48 وفاة جديدة

ليصل عددإلى 6184 حالة، كما تم تسجيل 3879 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 327.693.

وفي وقت سابق سجلت وزارة الصحة في المغرب، الأربعاء، عددا قياسيا لمن تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 55 ألفا و864.

وبحسب السلطات الصحية في المملكة، فإن 2293 من المصابين بالوباء تماثلوا للشفاء بعد تلقي الرعاية الطبية، وهو رقمٌ يومي غير مسبوق في البلاد.

ونبه الملك المغربي، في خطاب موجه إلى الشعب بمناسبة "ثورة الملك والشعب"، إلى تبعات هذه الخطوة المحتملة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.