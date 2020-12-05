فلسطين: إغلاق بلدة بلعا شرق طولكرم بسبب كورونا

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم السبت إغلاق بلدة بلعا لمدة 48 ساعة، وبعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ في البلدة، ابتداء من صباح غد الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء في البلدة.
وقال المحافظ أبو بكر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، إن هذا الإغلاق جاء في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلدة، وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وشدد على أهمية الإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي الفيروس.
وفي سياق آخر، قرر رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، عودة العمل، غدا
وقرر أيضا رئيس محكمة استئناف القدس القاضي نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضي سعد سويطي، انتظام الدوام في المحكمتين اعتبارا من غد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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