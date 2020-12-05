بريطانيا تُسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت 15 ألفا و539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 397 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.
وقبل يومين من بدء توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، كشفت رسالة لكبار المسؤولين الطبيين في البلاد أن تأثير اللقاح على أعداد مرضى "كوفيد 19" سيكون "محدودا للغاية".
واستبشر الكثيرون حول العالم مع الأنباءالمتتالية عن اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 66 مليون شخص حتى الآن.
إلا أن مجموعة كبار المسؤولين الطبيين كتبت رسالة إلى العاملين في الخدمات الصحية في بريطانيا، جاء فيها أن أثر توزيع اللقاح "سيكون هامشيا" على أعداد المرضى خلال الشتاء، حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، السبت.
وقالت الرسالة الرسمية إن مرض
وأضافت: "الشتاء يشكل دوما وقتا صعبا لقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، وهذا الشتاء بشكل خاص سيكون أصعب مع (كوفيد 19)".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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