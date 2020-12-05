في أعلى حصيلة يومية.. تركيا تُسجل 196 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 196 وفاة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة في البلاد.
من 32736 إصابة جرى رصدها أمس، وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم ) الاخبارية اليوم السبت - أنه تم رصد 31896 إصابة جديدة بالفيروس، نزولا
وتحتل تركيا الآن المرتبة الرابعة على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، في عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية.
وكانت تركيا قد أعلنت مؤخرا
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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