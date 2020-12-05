العراق يعلن استعداده لفتح منفذ آخر مع السعودية

أعلنت الحكومة المحلية لمحافظة المثنى، استعدادها لافتتاح منفذ «الجميمة» الحدودي المغلق مع السعودية ، بعد أسبوعين من افتتاح منفذ عرعر في الأنبار. وذكرت مديرية شرطة المثنى، في بيان نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أن «رئيس اللجنة الأمنية أحمد منفي جودة محافظ المثنى وقائد شرطة المحافظة العميد عبد الرضا كاطع فهد وبرفقتهم مدراء أقسام قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية والرقابية والاستخبارية وبحضور قائم مقام السلمان وأمر اللواء الـ 11 في قوات حرس الحدود، ناقشوا هذه المسألة».

وأكد محافظ المثنى، أحمد جودة وفقا للبيان أن «الوضع الأمني مستتب في محافظة المثنى، في مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية».

وشدد على أن «الحكومة المحلية على استعداد لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى، وإقامة الكثير من المشاريع التنموية التي ستطور اقتصاد المحافظة».

من جانبه، أوضح قائد الشرطة، العميد عبدالرضا كاطع فهد أن قيادة الشرطة مستعدة لتأمين الشريط الحدودي مع السعودية، وسوف تكون هناك قوات كافية لسد كافة الثغرات وتوفير الحماية الكافية لكافة المنشآت الحدودية.