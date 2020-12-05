وأكد محافظ المثنى، أحمد جودة وفقا للبيان أن «الوضع الأمني مستتب في محافظة المثنى، في مناطق البادية التي تشهد حركة سياحية داخلية وخارجية».
وشدد على أن «الحكومة المحلية على استعداد لافتتاح منفذ الجميمة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، الذي سيسهم في توفير آلاف فرص العمل لأبناء المثنى، وإقامة الكثير من المشاريع التنموية التي ستطور اقتصاد المحافظة».
من جانبه، أوضح قائد الشرطة، العميد عبدالرضا كاطع فهد أن قيادة الشرطة مستعدة لتأمين الشريط الحدودي مع السعودية، وسوف تكون هناك قوات كافية لسد كافة الثغرات وتوفير الحماية الكافية لكافة المنشآت الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن استعداده لفتح منفذ آخر مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.