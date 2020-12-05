وزير الخارجية يجري لقاءات في مؤتمر المنامة

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، لقاءات مع ممثلي 5 دول، حيث التقى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، وذلك على هامش أعمال مؤتمر حوار المنامة. واستعرض الوزيران خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل بيرجر، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأيضا التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وكذلك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن حسين الصفدي.

وبحث وزير الخارجية مع الوزراء العلاقات الثنائية بين بلدانهم والسعودية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.