بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعلنان استمرار مفاوضات «بريكست»

سيف اليزيد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في ختام اتصال بينهما السبت، أن المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستستأنف جلساتها الأحد في بروكسل.

وقالا في بيان مشترك صدر عن داونينغ ستريت، إنّه على رغم استمرار الخلافات «يجب بذل مزيد من الجهود» من قبل المفاوضين لتحديد ما إذا كان بالإمكان «حلّها»، وأشارا إلى أنّهما سيتباحثان مجدداً مساء الاثنين.

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