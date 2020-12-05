المكسيك: إصابات فيروس كورونا 1.16 مليون حالة

سيف اليزيد - بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.16 مليون حالة، اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات 108863 شخصا، بحسب تلك البيانات.

وتعافى 852719 شخصاً من مرض «كوفيد 19»، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ومر حوالي 40 أسبوعاً منذ ظهور الحالة الأولى للمرض في المكسيك.

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