أدى 11 ألف قفزة آخرها أهرامات مصر.. قصة أنس البقالي بطل مغربي في رياضة القفز بالمظلات – فيديو

كشف أنس البقالي، مدرب في قفز الطيران، تفاصيل مغامرته المثيرة مع رياضة القفز بالمظلات من السماءكان آخرها قفزة من فوق أهرامات مصر.

وقال البقالي في حواره مع “اليوم24″، إن قفزة مصر بالعلم الوطني كانت إحتفالا بمناسبة عيد الاستقلال والمسيرة الخضراء، ودعما للقوات المسلحة الملكية، والتي من خلالها كان أكبر علم في العالم يحلق فوق أهرمات مصر.

وخلال الحوار ذاته، روى البقالي تجربته مع القفز بالمظلات حيث تمكن من تحطيم أرقام قياسة عالمية وأداء أزيد من 11 ألف قفزة .