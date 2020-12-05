شارك ياسين بونو في مباراة اليوم، التي انهزم فيها أمام ريال مدريد لحساب منافسات الدوري الاسباني أساسيا بعد شفاٸه من فيروس “كورونا”.

وانخرط بونو في تداريب فريقه يوم الخميس بعد تلقيه الضوء الأخضر من طرف طبيب الفريق بعد 10 أيام في الحجر الصحي تطبيقا للبرتوكول الطبية المعتمد في الجارة الشمالية للمغرب.

وقال بونو إنه إستغل إصابته بفيروس “كورونا” لمتابعة حراس المرمی بأوروبا، مبرزا أنه استغلّ، كذلك، فترة الحجر الصحي لقضاء أسبوع رفقة عاٸلته.

كانت هذه تفاصيل خبر حارس “الأسود” بعد شفاٸه من “كورونا”: استغليت إصابتي بكورونا لمتابعة حراس المرمی في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.