المغرب يسجل ارتياحه للتطورات الإيجابية من أجل تجاوز الخلاف بين دول الخليج

سجل المغرب اليوم السبت، بـ”تفاؤل وارتياح كبيرين، التطورات الإيجابية الجارية من أجل تجاوز الخلاف بين الإخوة في مجلس التعاون الخليجي”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، “إنه تأسيسا على الروابط الأخوية الوطيدة ووشائج المحبة الصادقة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإخوانه ملوك وأمراء دول الخليج العربي، فإن المملكة المغربية تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق نهائي لطي صفحة الخلاف”.

وعبر البيان عن الأمل، في “استعادة مجلس التعاون الخليجي، استعادة التلاحم والوئام”، ليتعزز “الاستقرار في المنطقة وتتحقق وحدة الصف العربي”.

وأوضح البيان، أن “أن المملكة المغربية، انطلاقا من علاقاتها التاريخية القوية مع كل دول الخليج العربي، فإنها تثمن عاليا المجهودات التي تقوم بها دولة الكويت الشقيقة، لتقريب الرؤى ورأب الصدع بين أبناء البيت الخليجي، وتثمن كذلك الدور الإيجابي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن”.